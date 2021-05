Motorrad – Aegerter hält auch in der Supersport-WM vorne mit Doninique Aegerter hat bei seinem Debüt in der Klasse mit seriennahen Rennmaschinen die Plätze 2 und 5 belegt. Reto Pfister

Dominique Aegerter (rechts) kommt im ersten Rennen knapp hinter dem Südafrikaner Steven Odendaal ins Ziel. Foto: Keystone

Der Moto-E-Weltcup umfasst nur sieben Rennen, zu wenig für einen Motorrad-Profipiloten wie Dominique Aegerter. Der Oberaargauer fährt daher 2021 auch in der Supersport-WM. In dieser wird mit seriennahen Rennmaschinen gefahren, deren Hubraum auf 600 ccm begrenzt ist. Der 30-Jährige ist beim niederländischen Team Ten Kate engagiert, das in der Vergangenheit bereits einige Erfolge in dieser Kategorie gefeiert hat. Beim Saisonauftakt auf der Rennstrecke im spanischen Alcaniz zeigte Aegerter, dass er auch in der Supersport-WM mit der Spitze mithalten kann.

Im ersten von zwei Rennen am Samstag fuhr er nur knapp am Sieg vorbei. Nachdem sich die beiden Führenden Jules Cluzel (FRA) und Niki Tuuli (FIN) gegenseitig eliminierten, lieferte sich Aegerter an der Spitze ein Duell mit dem Südafrikaner Steven Odendaal. Dieser gewann schliesslich das Rennen knapp vor dem Berner.

Am Sonntag lief es dann Aegerter nicht mehr so gut. Bei Nieselregen und kühlen Temperaturen hatte andere Piloten Vorteile bezüglich der Reifen. Der Rohrbacher musste die Spitzengruppe ziehen lassen und kam mit fast 18 Sekunden Rückstand als Fünfter ins Ziel.

Die WM wird am kommenden Wochenende mit zwei Rennen in Estoril (Portugal) fortgesetzt.

