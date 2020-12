Start in zweiter Rennserie – Aegerter fährt auch in der Supersport-WM Dominique Aegerter wird 2021 nicht nur im Moto-E-Weltcup antreten. Bei einem niederländischen Team kämpft er auf 600-ccm-Maschinen um den WM-Titel. Reto Pfister

Dominique Aegerter (links) auf seinem zukünftigen Supersport-Motorrad Bild: zvg/Ten Kate Racing

Wieder in der Moto-2-WM einen Startplatz zu erhalten, ist Dominique Aegerter nicht geglückt. Für 2021 präsentiert sich seine Situation dennoch besser als im zum Ende gehenden Jahr. Der 30-Jährige fährt weiterhin für sein bisheriges Team im Moto-E-Weltcup, dazu wird er auch in der Supersport-WM zum Einsatz kommen.

Der Oberaargauer hat einen Vertrag beim niederländischen Team Ten Kate Racing unterschrieben. In der Supersport-WM wird mit 600-ccm-Maschinen gefahren, es handelt sich um Serienmotorräder, die für den Einsatz auf der Rennstrecke aufgerüstet werden. Aegerter wird auf einer Yamaha R6 an den Start gehen.

Gegen 20 Renneinsätze

In der Supersport-WM sind vorerst zehn WM-Läufe angesetzt worden. Von April bis Juni soll in den Niederlanden, Spanien, Portugal und Italien gefahren werden. Im Herbst stehen sechs weitere Rennen in Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien und Indonesien auf dem Programm. Dazu könnten noch ein Lauf in Australien und ein weiteres WM-Rennen dazukommen.

Aegerter wird damit 2021 auf gegen 20 Renneinsätze kommen. Und sowohl im Moto-E-Weltcup als auch in der Supersport-WM mit Chancen auf Spitzenplätze an den Start gehen. Das Team Ten Kate Racing hat in den Kategorien Supersport und Superbike (ähnlich wie Supersport, aber mit 1000-ccm-Motorrädern) bereits neun Weltmeistertitel errungen. Die Rückkehr in die Moto-2-Kategorie hat der Rohrbacher noch nicht ganz abgeschrieben. «Vielleicht tut sich noch einmal ein Türchen auf, einfacher wird es jedoch nicht», sagt Aegerter.