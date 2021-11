Berner Promi-Karussell im Bundeshaus – Aebischers Kandidatur gibt Schub für Masshardt und Wasserfallen Falls Matthias Aebischer Nationalratspräsident wird, bleiben Nadine Masshardt und Flavia Wasserfallen als Kandidatinnen für die Nachfolge von Ständerat Hans Stöckli. Christoph Hämmann

An der Feier zur Abschaltung des AKW Mühleberg im Dezember 2019 waren sie gemeinsam, vor den nächsten Ständeratswahlen könnten Flavia Wasserfallen (links) und Nadine Masshardt SP-intern gegeneinander antreten. Foto: Raphael Moser

Der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer kandidiert für das Amt des zweiten Ratsvize. Wenn er am nächsten Freitag von seiner Fraktion nominiert wird, ist die Wahl im Parlament eine Formsache, und Aebischer steigt zwei Jahre später – 2024 – im Fall einer Wiederwahl in den Nationalrat zu dessen Präsidenten auf. Laut SP-Fraktionschef Roger Nordmann streben mit Aebischer und dem Baselbieter Eric Nussbaumer «zwei absolute Topleute» das prestigeträchtige Amt an.

Auch Aebischer selber bestätigt seine Ambitionen: «Nach zehn Jahren im Nationalrat würde ich dieses Amt gern übernehmen und so die SP auf höchster Ebene vertreten.» Seine Wahl würde eine Frage zumindest ein Stück weit klären, die ansonsten in der SP des Kantons Bern zu harten Diskussionen führen könnte: die Ständeratskandidatur bei den Wahlen 2023. «Klar, eine Nomination zum Vizepräsidenten würde jegliche Kandidaturen in den nächsten drei Jahren ausschliessen», sagt Aebischer.