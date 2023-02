Kultur in Thun – Aebischer ist neue Präsidentin des Vereins Mokka An der Hauptversammlung des Vereins Mokka ist Michelle Aebischer zur neuen Präsidentin gewählt worden. Sie ersetzt Rahel Spring. PD

Das Café Mokka an der Allmendstrasse 14 in Thun. Foto: PD

Die bisherige Präsidentin des Vereins Mokka, Rahel Spring, hat aus persönlichen Gründen ihre Demission eingereicht. An der Hauptversammlung wählten die Anwesenden einstimmig das bisherige Vorstandsmitglied Michelle Aebischer zur neuen Präsidentin. Dies schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Vizepräsident bleibt Valentin Bürki. Weiter wurden die vorgeschlagenen Kandidierenden Rebecca Jenni und Urs Finger einstimmig neu in den Vorstand gewählt.

Das bisherige Vorstandsmitglied Michelle Aebischer ist neue Präsidentin des Vereins Mokka. Foto: Christoph Buchs

Da Rahel Spring krankheitsbedingt ausfiel, führte Valentin Bürki durch die Versammlung. Die Mokka-Geschäftsleitung mit Mario Schlachter, Michael Schweizer Anliker und Luca Schär blickte auf «ein intensives, doch zufriedenstellendes Jahr» zurück. Nach der Pandemie sei der Verein Mokka wieder auf Kurs; die Jahresrechnung schliesst mit einem «verkraftbaren Verlust».

Als weiteres Traktandum wurde an der HV das Betriebsbudget ab dem Jahr 2023 vorgestellt. «Da der Leistungsvertrag des Vereins Mokka und der Stadt Thun für die Periode 2025–2028 noch dieses Jahr erneuert werden beziehungsweise politisiert werden muss und Parteien der Thuner Politik eine Reduktion der öffentlichen Gelder fordern, sind Vorstand und Geschäftsleitung seit Anfang des Jahres intensiv an der Ausarbeitung eines neuen Finanzplanes und entsprechenden Argumentariums», heisst es in der Mitteilung.

Die Strategie des Vereins werde den Mitgliedern im Vorfeld der anstehenden ausserordentlichen Hauptversammlung von Ende Mai vorgestellt.

Mehr zum Thema Abo Hauptversammlung des Thuner Clubs Das Mokka krempelt sich um

Fehler gefunden?Jetzt melden.