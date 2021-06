Wichtiger Besuch – Aebi holt die hohe Diplomatie raus aufs Land Das Emmental profitiert vom Nationalratspräsidium eines der seinen. Andreas Aebi zeigt den Botschafterinnen und Botschaftern Highlights der Region. Susanne Graf

Nationalratspräsident Andreas Aebi wird auf dem Ausflug ins Emmental von einer Bundesweibelin begleitet. Fotos: Raphael Moser

Für die Botschafterinnen und Botschafter aus aller Herren Länder ist Andreas Aebi dieses Jahr eine wichtige Person. Als Nationalratspräsident vertritt der SVP-Politiker aus Alchenstorf die Schweiz gegen aussen. Fast jede Woche wolle ein Diplomat mit dem höchsten Schweizer über Covid, Freihandelsabkommen oder andere für sein Land wichtige Themen sprechen, sagt Aebi in Trub.

Er sagt es am Rande eines Anlasses, an dem die Botschafterinnen und Botschafter versammelt sind. Aebi hat sie kraft seines Amtes zu einem Ausflug ins Emmental eingeladen. Rund 100 Personen repräsentieren hier am Dienstagvormittag gegen 60 verschiedene Länder. Sie stehen in der riesigen neuen Produktionshalle der Firma Truberholz.