Loubegaffer – Aebersolds Ferienabbruch, Stapis Assistenz und Hoaraus Trikot Warum der Stadtpräsident im Büro Hilfe braucht und weshalb Guillaume Hoaraus Trikot nicht so schlecht ist. Das sind die Neuigkeiten dieser Woche. Die Loubegaffer

Michael Aebersold (SP) hat letzte Woche seine Familienferien wegen des Klimacamps auf dem Bundesplatz abgebrochen. Foto: Raphael Moser

2020 scheint nicht das Jahr des Michael Aebersold zu sein. Im Januar musste der städtische Finanzdirektor über das unerwartete Defizit der Rechnung 2019 berichten. Und am vergangenen Montag sah sich der SP-Gemeinderat nun gezwungen, seine Ferien abzubrechen. Er weilte zwecks Erholung von der kürzlichen Budgetdebatte mit seiner Frau in St. Moritz. Am Montag um 7 Uhr in der Früh erhielt er eine SMS-Nachricht, dass der Bundesplatz von Klimaaktivisten besetzt sei. Es folgte Krisensitzung um Krisensitzung des Gemeinderates. Da wollte er live dabei sein, weshalb er umgehend nach Bern zurückfuhr. Was er seiner Frau als Wiedergutmachung angeboten hat, wissen die Loubegaffer nicht. In dieser Woche hat Aebersold nun einen zweiten Anlauf genommen. Er ist für eine Woche Ferien mit einem Freund ins Wallis aufgebrochen.