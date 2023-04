Die Loubegaffer – Aebersold steht Bärtschi vor der Sonne, und der 18-fache Candinas Der Kanton und die Stadt Bern sprechen wenig miteinander. Und der höchste Schweizer erhält eine zweifelhafte Huldigung. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold stahl Astrid Bärtschi, seiner Amtskollegin im Regierungsrat, am Dienstag etwas die Show. Fotos: Christian Pfander und Nicole Philipp

Es gehört zu den schönen Seiten des Amtes einer Finanzdirektorin oder eines Finanzdirektors, wenn es überraschenderweise statt eines Defizits einen Überschuss zu verkünden gibt. In dieser erfreulichen Lage befanden sich am vergangenen Dienstag sowohl Regierungsrätin Astrid Bärtschi (Die Mitte) und der Stadtberner Gemeinderat Michael Aebersold (SP). Ein Plus von 358 Millionen statt eines Defizits von 88 Millionen war die Botschaft von Bärtschi, ein Überschuss von 15 Millionen statt eines Minus von 52 Millionen die erfreuliche Nachricht von Aebersold. Allerdings wurde die Freude getrübt. Aebersold stand der vor einem Jahr gewählten Bärtschi bei ihrer Premiere mit seinem Auftritt am gleichen Tag in der Sonne. Man kann es natürlich auch umgekehrt sehen. Böse Zungen sehen in der unglücklichen Terminkollision ein weiteres Beispiel dafür, dass der bürgerliche Regierungsrat und der rot-grüne Gemeinderat nur miteinander reden, wenn es nicht anders geht. Die nachsichtigere Version lautet, dass die zuständigen Kommunikationsfachleute ihren Job zu wenig gut gemacht haben.