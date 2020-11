BZ us dr Box – Wahlspezial – Aebersold: «Gröle und Holeie, das mache ich nicht» Michael Aebersold will für die SP wieder in den Berner Gemeinderat. Im Podcast spricht er über exzessiven Sport, seine Schwäche für Käse und darüber, weshalb er oft vergessen geht. Sheila Matti , Sibylle Hartmann

Er war das «rote Schaf» in seiner Familie: Michael Aebersold wuchs in einer bürgerlichen Familie auf und wurde doch zum Sozialisten. Seit einer Legislatur ist er für die Finanzen der Stadt Bern zuständig, nun strebt er die Wiederwahl an.

So viel zur Politik, doch im Wahlspezial des Podcasts «BZ us dr Box» sprechen wir über den Menschen hinter dem Politiker. Aebersold stellt sich als richtiger Geniesser heraus: Nicht nur mag er gutes Essen – insbesondere vom Käse kann er die Finger nicht lassen –, er reist auch gern mit seiner Frau durch die Welt. Seine Nerven entspannt er zudem, indem er rennt: gern auch dreimal hintereinander auf den Gurten.

Allgemein gilt der SP-Mann als ruhiger Geselle. So, dass er gern in der Öffentlichkeit auch mal in Vergessenheit gerät. Das sei so beabsichtigt, sagt er: «Ich habe schon von Anfang an gesagt, von mir gibt es keine Homestory.» Privat mache er zwar auch mal einen Spass – in der Öffentlichkeit will er jedoch eher durch seine Leistung als durch Geschrei auffallen. «Gröle und Holeie, das mache ich nicht.»

Hält sich in der Öffentlichkeit gezielt zurück: Michael Aebersold möchte für die SP eine weitere Legislatur im Berner Gemeinderat bestreiten. Foto: Nicole Philipp