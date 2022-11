Um 22 Uhr ist Schluss – Adventlicher Lichterglanz im Kanton Bern auf Sparflamme Die Weihnachtsbeleuchtung wird wegen der Energiekrise je nach Gemeinde und Veranstalter limitiert. Festtagsstimmung soll aber trotzdem aufkommen.

In Bern wird die Weihnachtsbeleuchtung nur bis 22 Uhr leuchten, in Biel sogar nur bis 21 Uhr. (Archivbild) Foto: Susanne Keller

Glühwein, Guetzli, gute Laune: Landauf, landab stimmt sich die Bevölkerung auf die Festtage ein. Wegen der Energiekrise machen zahlreiche Gemeinden und Veranstalter heuer aber Abstriche, vor allem bei der Weihnachtsbeleuchtung. Ganz auf Lichterglanz wollen aber viele nicht verzichten.

Heuer wird die Weihnachtsbeleuchtung in den meisten Gemeinden aber nicht die ganze Nacht brennen, sondern nur Abends für einige Stunden eingeschaltet. In Bern und Thun etwa ist um 22.00 Uhr Schluss, in Biel schon eine Stunde früher.

Die Stadt Langenthal verzichtet auf ihre Weihnachtsbeleuchtung, nicht aber auf die Weihnachtsbäume in der Marktggasse, vor dem Stadttheater oder auf dem Wuhrplatz. Sie werden geschmückt, aber nicht beleuchtet.

Auch bei Weihnachtsmärkten und anderen Adventsanlässen macht man sich Gedanken zum Stromsparen. Beim Huttwiler Weihnachtsmarkt zum Beispiel lehnen sich die Veranstalter nach eigenen Angaben eng an die Vorgaben der Gemeinde an. Die Beleuchtung soll nur solange brennen, wie nötig.

Konstruktiver Dialog

Die Stadt Bern suchte mit privaten Veranstaltenden von Weihnachts- und Winteranlässen das Gespräch. Gemeinderat Reto Nause bezeichnete den Dialog als «sehr konstruktiv». Er sehe grosse Bereitschaft auch von privaten Veranstaltern, Massnahmen umzusetzen.

Weihnachtsstimmung auf dem Berner Sternenmarkt. (Archivbild) Foto: Susanne Keller

Für die angegliederte Gastronomie von Anlässen und Weihnachtsmärkten gelten in der Stadt Bern ebenfalls Energiesparmassnahmen. Konkret bedeutet das, dass die Temperatur im Innern reduziert werden muss und dass auf maximal 18 Grad geheizt werden darf.

Zu den regelmässigen Winteranlässen gehört auch die Eisbahn auf dem Bundesplatz. Dieses Jahr werden die Schlittschuhläuferinnen und -läufer ihre Kurven nicht auf richtigem Eis ziehen, sondern auf Hartplastik. Dieses muss nicht aufwändig gekühlt werden.

Gstaad mahnt zur Mässigung

Auch im Nobelferienort Gstaad soll die Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit Energie sparen. Mit Flyern wirbt die Gemeinde dafür «einfach mal abzuschalten».

So sollen Weihnachtsbeleuchtungen, Unterdach-, Giebel- und Gebäudebeleuchtungen sowie Schaufensterbeleuchtungen nur zwischen dem 17. Dezember und dem 8. Januar eingeschaltet werden. Um Mitternacht sollen die Beleuchtungen wieder ausgeschaltet werden.

Gerade in den Oberländer Ferienorten waren in der Vergangenheit nicht wenige Chalets jeweils bis in den Frühling hinein mit nächtlich leuchtenden Lichterketten verziert.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.