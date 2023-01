SP Oberaargau – Adrian Wüthrich will bei Nationalratswahlen wieder antreten 2018/19 schon im Parlament, will Adrian Wüthrich es nochmal versuchen. Auch Gewerkschafterin Lirija Seidi sowie Grossrat Reto Müller wurden nominiert.

Travail.Suisse-Präsident Adrian Wüthrich ist von der SP Oberaargau für die Nationalratswahlen nominiert worden. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Alt Nationalrat Adrian Wüthrich will bei den Nationalratswahlen wieder antreten. Die SP Oberaargau hat am Dienstagabend die Gewerkschafterin Lirija Seidi sowie Grossrat Reto Müller und Adrian Wüthrich für die Nationalratswahlen nominiert, wie die Partei am Dienstagabend mitteilte.

Wüthrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail.Suisse, solle nach dem Sitzverlust bei den letzten Wahlen wieder in den Nationalrat gebracht werden, hiess es in der Medienmitteilung. Mit dem Langenthaler Stadtpräsidenten und Grossrat Reto Müller habe die SP eine weitere versierte und bekannte Persönlichkeit für die Männerliste nominiert.

Für die Frauenliste nominierte der Parteitag Lirija Seidi aus Langenthal. Sie engagiere sich in der Frauenstreikbewegung für die griffige Umsetzung des Gleichstellungsartikels. Sejdi arbeitet bei der Gewerkschaft VPOD und kümmert sich dort besonders um die Belange von Pflegefachkräften und Lehrpersonen.

SDA/mb

