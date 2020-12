Leserreaktionen – «Adrian von Bubenberg bleibt ein Vorbild» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Zur Debatte im Berner Stadtrat über die Versetzung des Bubenberg-Denkmals.

Kriegstreiber oder Held? So oder so, das Denkmal von Adrian von Bubenberg im Hirschengraben soll verschoben werden. Foto: Adrian Moser

Zu «Stadtrat stellt Adrian von Bubenberg weg»

Die Geschichtslosen und Ungläubigen haben wieder einmal zugeschlagen. Adrian von Bubenberg war kein «Kriegsheld», dessen Zeitalter vorbei ist, (Brigitte Hilty Haller, GFL) und schon gar kein «Kriegstreiber» (Katharina Gallizzi, GB). Er warnte die Schweizer vor ihrer Grossmachtpolitik: «Machet den Zun nicht zu wit». In Murten vernichtete er unter geringsten eigenen Verlusten die Masse eines feindlichen Heeres, und er verhinderte, dass Herzog Karl der Kühne sein Herzogtum als Zwischenreich Karls des Grossen wiederherstellen konnte, ein Reich, das von den Niederlanden bis nach Sizilien reichen sollte. Mut, Können, Ausdauer und der Geist des Widerstandes bis zum Letzten haben die äusseren Voraussetzungen für den Entscheidungsschlag geschaffen. Murten ist eines der glanzvollsten Beispiele einer aktiven Verteidigung. Adrian von Bubenberg bleibt ein Vorbild. Rolf P. Steinegger, Hirschengraben, Bern

Schon mit wenig gutem Willen kann dieses Projekt viel schonungsvoller umgesetzt werden: Das Bubenberg-Denkmal muss sicher nicht mitten in den Hirschengraben, wo dann alle Bäume zerstört werden. Und mit etwas Mut und halt ein paar Jahren Provisorium kann man sich die unsägliche Unterführung sparen, und bekommt sogar etwas hin, das funktional, schön, dauerhaft und aufwärtskompatibel zugleich ist. Das Stimmvolk kann im März den teuren Frevel noch stoppen. Onlinekommentar von Thomas Schneeberger

Der Hirschengraben kann zu einem attraktiven Bahnhofsvorplatz werden, wenn die Verantwortlichen ein bisschen Mut aufbringen. Heute wird die Anlage durch zwei Denkmäler beschränkt und als Abstellfläche für Velos genutzt. Die Velos stehen dort mehr aus der Not heraus, weil es zu wenig Abstellplätze rund um den Bahnhof gibt. Mit einer neuen Velostation unter dem Hirschengraben könnte mehr Platz für die Menschen geschaffen werden. Das Gleiche gilt für die Denkmäler. Müssen sie zwingend dort stehen, wo es kaum Platz hat? Nein. Eine Stadt lebt davon, dass sie sich verändert. Statt Denkmäler und Velos braucht es nur noch Bänke und Bäume. So gelangen die Menschen vom Bahnhof sicher und ohne Unterbrechung via Unterführung zum Hirschengraben, wo sie direkt auf das Tram, zu Fuss ins Büro oder einfach auf dem Platz verweilen können. Onlinekommentar von David Stampfli, Grossrat SP

Zu «Vor den umstrittenen Traktanden abgebrochen»

Ist es nötig, trotz der aktuellen Situation die Gemeinde- oder eine andere Versammlung unbedingt durchzuziehen und so Mitmenschen mit dem Virus anzustecken? Haben die Verantwortlichen dafür kein Gewissen und vor allem kein Verständnis? Haben sie noch nie etwas von technischen Mitteln gehört? Ist es auf der anderen Seite so schlimm, für einmal wenige Sitzungen wegen der Ansteckungsgefahr ausfallen zu lassen? Dieser kleine Ausfall ist bestimmt verkraftbar und wirkt sich nicht gross aufs Portemonnaie aus. Martin Fischer, Worb

Zu «Die Wirkung der Corona-Massnahmen ist bereits verpufft»

Mit mir halten sich sehr viele Menschen seit Beginn der Pandemie streng an die Massnahmen und Empfehlungen. In den letzten Tagen sorgten verschiedene Bilder vom Bundeshaus für grosses Stirnrunzeln. Es wurde gefestet und Musik gespielt – für mich ist das Wasser auf die Mühlen der Skeptiker und Ignoranten. Nun lese ich diesen Artikel in der Zeitung und frage mich: Wird hier Wasser gepredigt und Wein getrunken?Elsbeth von Ballmoos, Schüpbach

Wie sollen wir Bürger verstehen, dass wir Masken tragen müssen, zu Hause bleiben sollen, über die Festtage uns nur mit Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, nachdem im Bundeshaus Herr Alex Kuprecht und der Geburtstag von Bundesrat Ueli Maurer gefeiert wurden? Ich gönne allen ein frohes Feiern. Allerdings wäre es die Pflicht von denjenigen, die uns solche Einschränkungen auferlegen, sich auch daran zu halten. Das Ganze wird je länger je mehr unglaubwürdig. Susanna Hächler, Münchenbuchsee