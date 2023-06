High-Diving-Action in Thun – Adrenalinreiche Woche im Strandbad Vom 6. bis 11. Juni erwartet Thun internationale Athleten für ein High-Diving-Trainingscamp. Schweizer Meisterschaften und Synchron-Wettkampf stehen auf dem Programm.

Spektakulär: High Diving im Strandbad Thun. Dieses Bild stammt aus dem Training im Juni 2022. Foto: Hans Peter Roth

In der Woche vom 6. bis 11. Juni bringt der Verein Infinite Drop jede Menge Adrenalin und Emotionen in die Stadt. Die Woche startet mit einem Trainingscamp, zu welchem Athleten aus aller Welt anreisen. Die Besucher des Strandbads Thun können von Dienstag bis Freitag täglich zweimal den Spitzensportlern bei den Wettkampfvorbereitungen für den High-Diving-Wettbewerb vom Wochenende zuschauen.

Am Freitagabend um 18 Uhr präsentieren sich die Sportler in einer Show dem Publikum. Für den Schweizer Verband für Wasserspringen, Swiss Diving, werden am Samstag die dritten Schweizer Meisterschaften im High Diving organisiert. Vor der Kulisse des Thunersees stürzen sich die Athleten mit Saltos und Schrauben in die Tiefe. Neben elf Schweizer Athleten nehmen unter anderem auch Sportlerinnen und Sportler aus den USA, Deutschland, Italien und Australien an den offenen Schweizer Meisterschaften teil, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben.

Premiere für die Junioren

Zudem gibt es an diesem Juni-Wochenende mit dem ersten offiziellen Juniorenwettkampf im High Diving in Thun eine Premiere. Am Sonntag steht dann die zweite Ausgabe des Synchron-Wettkampfes an. Dabei werden zwei Athleten gleichzeitig aus 16 oder 20 Metern Höhe springen. Während des Trainingscamps, der Wettkämpfe und der Show wird die Sprunganlage für die Öffentlichkeit gesperrt, ansonsten herrscht normaler Badebetrieb. Es gelten die normalen Eintrittspreise, die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr wird dringend empfohlen.

Das Programm im Detail: Dienstag, 6. Juni bis 9. Juni: 10.30 bis 12.30 / 14.30 bis 16.30 Training. Freitag, 9. Juni: 18.00 bis 18.30 High-Diving-Show. Samstag, 10. Juni: 10 bis 12 Training, ab 12.15 Wettkampf Junioren & Senioren, ab 14.00 Wettkampf Elite. Sonntag, 11. Juni: 10 bis 12 Training, ab 12.45 Wettkampf Synchron, 15.30 bis 16 High-Diving-Show. Weitere Informationen: www.highdiving.ch/thun2023

PD/maz

