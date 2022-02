Bank EKI Ski Cup – Adler-Riesenslalom bei bestem Wetter Das vierte Rennen der EKI-Serie konnte am Sonntag, 13. Februar, bei besten Pisten- und Wetterbedingungen in Habkern stattfinden.

Sie waren in Habkern am schnellsten unterwegs: Mike Balmer (SC Leissigen) und Elina Grossniklaus (SC Bönigen). Foto: PD

Durch den prall gefüllten Terminkalender an Rennen durch den Winter musste der Organisator mit etwa 50 Teilnehmern weniger rechnen als andere Jahre. Dies hielt den Skiclub Habkern aber nicht ab, ein reglementkonformes Rennen durchzuführen und jedem Teilnehmer einen Preis mit auf den Weg zu geben. Letzteres ermöglichen dem Veranstalter vor allem seine Sponsoren.

Die Tagesbestzeiten im Adler-Riesenslalom bei den Mädchen wurden durch Elina Grossniklaus (Skiclub Bönigen) und bei den Knaben durch Mike Balmer (Skiclub Leissigen) erzielt. Mit einer Zeit von 53,97s und 54,07s konnten sich Mike und Elina beide gegen ihre Gegnerinnen und Gegner durchsetzen.

Die Zwischenrangliste des Bank EKI Ski Cup führen Lia Schild vom Skiclub Grindelwald mit 360 Punkten bei den Mädchen und Silvan Kohler vom Skiclub Unterbach mit ebenfalls 360 Punkten an.

Am Sonntag gehts weiter in Mürren

Am Sonntag, 20. Februar, geht der Bank EKI Ski Cup an der Winteregg mit dem Combi-Race-Technik-Rennen des Skiclubs Mürren in die nächste Runde, und kommenden Samstag findet die BOSV Riesenslalom-Meisterschaft ebenfalls in Habkern statt. Die zwei Riesenslaloms am Samstag zählen zum Berner Cup.

pd

