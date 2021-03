Der Moment der Erlösung: Wie schon 2017 feiern die Abstimmungssieger vom projurassischen Lager auf dem Bahnhofplatz. Dieses Mal dürften auch Beschwerden das Resultat nicht mehr umstürzen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Jetzt also doch: Moutier, der letzte Hotspot des Jurakonflikts, tritt aus dem Kanton Bern aus. Das projurassische Lager hat die kommunale Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit des Jurastädtchens für sich entschieden. Noch gibt es leise Zweifel: Lief die Wiederholung der später annullierten Abstimmung von 2017 diesmal korrekt ab? Waren die Einträge in Moutiers Stimmregister diesmal sauber genug? Im Gegensatz zu den 137 Stimmen, die vor knapp vier Jahren den Unterschied gemacht hatten, fiel das Resultat mit 2117 Ja zu 1740 Nein dieses Mal deutlicher aus. Wahrscheinlich also, dass diesmal in Moutier das Volk und nicht die Gerichte das letzte Wort haben.