Streit um Abspaltung – Adieu, Frankreich? Neukaledonien stimmt über seine Unabhängigkeit ab. Für die einstige Kolonialmacht steht viel auf dem Spiel – etwa der Zugang zu Fischgründen und Bodenschätzen. Maximilian von Klenze

Touristen auf der Île des Pins (Pinieninsel), die zu Neukaledonien gehört.

Einsame Sandstrände, türkises Meer – kaum ein Ort kommt der Postkartenversion der Südsee so nah wie Neukaledonien. Die französische Inselgruppe liegt ziemlich genau am anderen Ende der Welt im Pazifik, so wie auch Französisch-Polynesien sowie Wallis und Futuna. In Frankreich nennt man diese ehemaligen Kolonien auch «Les confettis de l'empire» – weil sie auf der Landkarte aussehen wie verwehte Schnipsel eines einst globalen Imperiums. Doch nach Konfettiparty ist derzeit weder den Neukaledoniern noch den Franzosen zumute.

Ein Streit um ein seit Jahrzehnten geplantes Unabhängigkeitsreferendum droht den Archipel ins Chaos zu stürzen. Die Abstimmung sollte einen Schlussstrich ziehen unter einen bis dahin konstruktiven Dialog zwischen Urvolk und den Nachfahren der europäischen Siedler. Doch nun werfen die Kanaken – so heissen die Ureinwohner Neukaledoniens – der französischen Regierung vor, geostrategische Interessen über ihr Recht auf Selbstbestimmung zu stellen.