Adelbodner an Physik-Olympiade – Adelbodner mass sich mit den Besten Silvan Zumbrunn bestritt die Physik-Olympiade in Ljubljana. Dabei galt es, anspruchsvolle Aufgaben zu lösen.

Die Schweizer Delegation an der Physik-Olympiade in Ljubljana. Mit dabei: Silvan Zumbrunn aus Adelboden (Zweiter von links). Foto: PD

Rund 140 Jugendliche aus 37 Ländern trafen sich an der Europäischen Physik-Olympiade in Ljubljana, Slowenien. Aus der Schweiz mit dabei war unter anderem der Adelbodner Gymnasiast Silvan Zumbrunn (Gymnasium Thun). «Die Physik-Nachwuchstalente lösten anspruchsvolle Aufgaben zu Glühlampen und LED, Magnetfeldern und Stromkreisen», steht in einer Mitteilung des Verbands Wissenschafts-Olympiade.

Bei der praktischen Prüfung drehte sich alles um die Glühbirne. So musste beispielsweise deren Temperatur bestimmt werden mithilfe von Farbfiltern. Eine der Theorieaufgaben handelte von einem Eiswürfel, der sich im Wasser bewegt: Mit einem Modell konnte herausgefunden werden, wie die Periode der Schwingung aussieht.

Physikstudent Adrian Rutschmann hat die Schweizer Jugendlichen an den Anlass begleitet. «Die Olympiade bestärkt die jungen Menschen darin, Probleme zu analysieren und kreative Lösungen zu finden», wird er im Communiqué zitiert. Diese Fähigkeiten seien nicht nur für die Physik nützlich, sondern könnten auch helfen, die Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern.

Die Jugendlichen, die die Aufgaben am besten lösten, erhielten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Ehrenmeldungen. Für die Schweizer Jugendlichen gab es dieses Jahr keine Auszeichnungen.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.