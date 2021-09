Innovatives Projekt im Oberland – Adelbodner Gewerbe geht digitale Wege Der Kanton Bern hat die NRP-Fördergelder für das Projekt bewilligt – jetzt wird die digitale Dorfstrasse in Adelboden umgesetzt. Die Eröffnung ist am 17. Dezember.

Die «Digitale Dorfstrasse» soll dem Adelbodner Gewerbe den Sprung in die Zukunft erleichtern. Foto: Karin von Känel

Die Dorfstrasse in Adelboden ist ein Zentrum von Gastgewerbe und Tourismus und ein wichtiger Treffpunkt im Dorf. Doch auch das Gewerbe im Oberland hat die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern. Digitale Absatz- und Kommunikationskanäle werden immer bedeutender.

Die Gemeinde Adelboden geht die Thematik gemeinsam mit dem Gewerbe und dem Verein Myni Gmeind an. In den vergangenen zwei Jahren wurden ausgehend von einem Workshop mit Leistungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verschiedene Projekte gestartet. Darunter fallen die Nutzung neuer Technologien für die Kommunikation mit der Bevölkerung und eine Videokonferenz-Infrastruktur im Coworking-Space Mountain Lab.

Geld von Kanton und Bund

Mit dem Projekt «Digitale Dorfstrasse» zieht nun ein Modernisierungsschub durch die Gemeinde: «Gewerbe und Tourismus ziehen am gleichen Strick, um Bestell- und Bezugsmöglichkeiten für lokale Produkte und Dienstleistungen mit Onlinekanälen wesentlich zu erweitern», teilt die Gemeinde Adelboden mit. So könnten Lebensmittelspezialitäten zukünftig online bestellt und neu auch per Hauslieferung, bis spätabends in einer neu entstehenden lokalen Genusswelt oder Tag und Nacht in einer Abholbox bezogen werden.

Im ersten Halbjahr 2021 erarbeiteten die Initianten und Myni Gmeind gemeinsam eine Machbarkeitsstudie für das Projekt. Finanziell ermöglicht wurde dies mit Mitteln der Neuen Regionalpolitik – ein Instrument für innovative Projekte zur Standortförderung – des Kantons Bern und des Bundes. Nachdem die Studie aufgezeigt hatte, dass das Projekt vielversprechend ist, bewilligte die Berner Standortförderung nun erneut Geld.

Damit kann die Umsetzung der «Digitalen Dorfstrasse» in Adelboden beginnen. «Pünktlich mit dem Start in die Wintersaison am 17. Dezember dieses Jahres nimmt das Angebot den Betrieb auf», schreibt die Gemeinde Adelboden weiter.

pd

