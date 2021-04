Abriss in Rüegsauschachen – Ade, Schulhaus Der Bagger hat zugeschlagen, ein Teil der Schulanlage in Rüegsauschachen muss weichen. Endlich. Gebaut wird danach ein grösseres, dreigeschossiges Gebäude mit integrierter Turnhalle. Nadja Noldin

Der Abbruch des Mitteltraktes der Sekundarschulanlage hat begonnen. Foto: Beat Mathys

Der Bagger holt zum ersten Schlag aus. Die Kralle greift in die Dachrinne und rupft ein grosses Stück heraus, wirft die Teile mit einem Getöse in die Mulden, packt noch einmal zu. Die Lukarne wird weggerissen. Der Abbruch hat begonnen. Jetzt geht es los – nach all den Jahren der Planung, nach all den Hürden und Stolpersteinen. In den Frühlingsferien werden der Mitteltrakt und die alte Turnhalle dem Erdboden gleichgemacht. Es beginnt leicht zu schneien auf der Baustelle.

Am Dienstagnachmittag war der offizielle Start für die Erweiterung und den Ersatz der Schulanlage in Rüegsauschachen. «Ein historischer Moment» sei es, sagte Gemeindepräsident Andreas Hängärtner am Medienanlass, mit Emotionen verbunden, wenn man an die Vergangenheit denke. «Aber auch ein mutiger, guter und richtiger Schritt für die Bildungslandschaft von Rüegsau.» 14,2 Millionen Franken sprach das Stimmvolk für das Bauprojekt im November 2019 an der Urne.