Das neue iPad Pro im Test – Apples Masterplan ist vollendet Das neue iPad Pro ist ein bisschen besser als der Vorgänger. Aber für Apple ist es ein Meilenstein und das Ergebnis jahrelanger Planung. Rafael Zeier

Haben denselben Prozessor: Der grosse iMac und das kleine iPad Pro. Foto: Rafael Zeier

Die Angelegenheit war delikat und viel Fingerspitzengefühl unbedingt nötig.

In den letzten Jahren haben iPhones und vor allem iPads die Macbooks und iMacs zusehends alt aussehen lassen. Die Erklärung war einfach: Apples Entscheidung, bei iPhones und iPads auf eigene Prozessoren zu setzen, begann sich auszuzahlen. Ja es wurde immer offensichtlicher, dass die Intel-Prozessoren in Sachen Effizienz nicht mithalten können und nicht bieten, was die Nutzerinnen, Nutzer und vor allem Apple wollten.

Weg von Intel

Letztes Jahr dann kam die Ankündigung. Apple wechselt auch mit den Mac-Computern auf die eigenen Prozessoren. Damit sich Entwickler darauf vorbereiten konnten, bekamen sie einen Mac Mini, in dem der Prozessor des letztjährigen iPad Pro steckte.