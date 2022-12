Budget der Gemeinde Pohlern – Achtsamkeit hat Stabilität gebracht Dank umsichtiger Planung steht die kleine Gemeinde im Thuner Westamt heute gut da. Eine stabile Basis für den neuen Gemeinderat. Debora Stulz

Der Gemeinderat von Pohlern (v.l.): Gemeindepräsident Thomas Krebs, Isabel Rufener (neu), Thomas Josi (neu), Larissa Ferrier (bisher), Adrian Schwendimann (bisher) und Marc Bachmann (neu). Foto: Debora Stulz

Die Gemeinde Pohlern steht heute in jeder Beziehung gut da. Die Finanzen sind im Lot, die Spezialfinanzierungen gesund und die Infrastruktur in einem guten Zustand. Dazu die langjährige Finanzverwalterin Katharina Reber an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag: «Alles, was sein musste, ist erledigt. Wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, sieht es für uns in den kommenden fünf Jahren gut aus.» Diese Aussage bestätigte Reber gleich mit Zahlen und Fakten.