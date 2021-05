Absturz einer Gondel im Piemont – Mindestens neun Tote bei Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore In Norditalien ist am Sonntag die Gondel einer Seilbahn abgestürzt. Die Unfallursache ist noch unbekannt, es wird ein Kabelriss vermutet. UPDATE FOLGT

Auf Social Media teilen Rettungskräfte ein Bild des Einsatzes: Das Unglück ereignete sich oberhalb des Lago Maggiore. Foto: Twitter/@cnsas_official

Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte. Das Unglück ereignete sich demnach im Ferienort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt.

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Helikopter im Einsatz. Den Agenturberichten zufolge sollen zwei Kinder in kritischem Zustand in eine Turiner Klinik geflogen worden sein.

Das Unglück ereignete sich rund 300 Meter vor dem Gipfel. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde der Absturz der Kabine vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht.

Die bei Touristen beliebte Seilbahn verbindet in 20 Minuten den am Lago Maggiore gelegenen Urlaubsort Stresa mit dem fast 1500 Meter hohen Berg, der einen spektakulären Blick auf die Alpen bietet. Die Seilbahn hatte den Betrieb am 24. April nach der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Schliessung wieder aufgenommen. Zwischen 2014 und 2016 war sie wegen Renovationsarbeiten nicht in Betrieb.

Auch die Feuerwehr hat eine Aufnahme des Unglücks auf Twitter geteilt. Foto: Twitter/@emergenzavvf

AFP/SDA

