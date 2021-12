Saisonstart in den Bergen – Acht Tipps für den absoluten Adrenalinkick Der wilde Ritt mit dem Snowbike, das Abenteuer in der vereisten Schlucht oder der ultimative Kick in der Superpipe: Wintersport in der Schweiz ist viel mehr als Skifahren und Langlaufen. Markus Fässler

Aletsch-Arena VS: Flug über den Gletscher

Atemberaubend: Gleitschirmfliegen in der Aletsch-Arena. Foto: Aletsch-Arena



Wie ein gigantisches Kunstwerk zieht sich der Grosse Aletschgletscher durch die Landschaft. Mit 20 Kilometern ist er der längste Eisstrom der Alpen. Einen besonderen Blick über das Herzstück der Ferienregion Aletsch-Arena bekommt man während eines Flugs mit dem Gleitschirm oder dem Deltasegler. Im Angebot stehen verschiedene Varianten, zum Beispiel der Thermikflug «Eagle» oder Tandemflüge, dank denen Kinder ab vier Jahren das Abenteuer miterleben können.

Seit diesem Winter gibt es mit «Aletsch Fly Deluxe» ein Package, bei dem das spektakuläre Erlebnis mit Apéro und Pizzaschmaus abgerundet wird.

Aletscharena.ch

Silvaplana GR: Mit dem Winterkite auf dem gefrorenen See

Windenergie: Snowkiten auf dem Silvaplanersee. Foto: PD



Der Malojawind macht den Silvaplanersee in den warmen Monaten des Jahres zu einem Top-Spot für Wassersportler. Windsurfer, Kiter und andere Sportbegeisterte teilen den See auf 1800 Metern über Meer. Doch auch im Winter ist im Oberengadin einiges los. Die Snowkiter sausen mit der Kraft des Windes auf einer Eisdecke über den See, der in der Regel im Januar gefriert.

Die Sportart ist das perfekte Winterpendant zum Kitesurfen. Geübte Pistenfahrer sollten an der actiongeladenen Aktivität schnell Freude finden. Trotzdem kann ein Anfängerkurs nie schaden!

Silvaplana.ch

Flims-Laax-Falera GR: Bezwinge das Biest im Snowpark!

Hoch hinaus: Mutprobe im Snowpark Laax. Foto: PD



Passender kann ein Name kaum sein: «The Beast» heisst die grösste Superpipe Europas. Sie wartet im Snowpark No Name im Skigebiet Flims-Laax-Falera, ist 200 Meter lang, 22 Meter breit und hat eine weltweit einzigartige Höhe von 6,90 Metern. Sich hier mit Ski oder Snowboard reinzuwagen, verlangt eine Portion Mut.

Ohnehin gilt das Bündner Skigebiet, das am 18. Dezember in die Winterhauptsaison startet, als führende Freestyle-Destination. Neben dem No Name gibt es mit dem Beginner, Ils Plauns, P60 und dem Natural Terrain Park Free 60 weitere Snowparks für Fahrer aller Stufen.

Flimslaax.com

Kerenzerberg GL: Warnung vor dem Geschwindigkeitsrausch

Geschwindigkeitsrausch: Rasante Fahrt auf dem Bobsla. Foto: PD



Auf den ersten Blick ist ein Bobsla eine etwas merkwürdige Erscheinung. Es handelt sich dabei um eine Art Gokart mit elektrischem Raupenantrieb. Man kann das Gefährt bei der Bergstation im Habergschwänd am Kerenzerberg testen. Die Wintersaison startet im Glarner Skigebiet voraussichtlich am 24. Dezember.

Die Anbieter warnen: Obwohl der Bobsla nur eine Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern erreicht, droht dank der niedrigen Sitzposition und den eisigen Temperaturen ein Geschwindigkeitsrausch!

Kerenzerbergbahn.com

Sörenberg LU: Rasanter Ritt auf dem Snowbike

Gleichgewichtsgefühl gefragt: Snowbiken im Skigebiet Sörenberg. Foto: PD

Das Snowbike, eine Variante des guten alten Skibobs, muss für Biker im Winter ein Geschenk des Himmels sein. Dank dem Gerät können sie – und natürlich auch alle anderen – im Luzerner Skigebiet Sörenberg sitzend die Piste runtersausen. Das futuristisch wirkende Gefährt verfügt anstelle von Rädern über zwei hintereinander angebrachte Ski. Nach anfänglichem Kampf mit dem Gleichgewicht hat man den Dreh schnell raus.

Wer auf dem Sörenberg Snowbiken will, muss aus Sicherheitsgründen zuerst einen obligatorischen Einführungskurs absolvieren. Hier lernt man die richtige Bremstechnik sowie das Kurven- und Liftfahren. Saisonstart: 11. Dezember.

Soerenberg.ch

Saas-Fee VS: Winterabenteuer in der Feeschlucht

Gut gesichert: Klettersteigtour durch die Feeschlucht. Foto: PD

Eine spektakuläre Route von Saas-Fee nach Saas-Grund verläuft durch die Feeschlucht. Im Winter führt der Weg vorbei an gefrorenen Wasserfällen und Hängebrücken. Als Highlight warten eine rasante Fahrt mit der Seilrutsche sowie ein Pendelgang. Während der gesamten zwei bis drei Stunden dauernden Tour sind die Teilnehmenden gesichert, sie werden von einem Bergführer der Saas-Fee-Guides durch die Schlucht begleitet und mit Helm, Klettergurt und Klettersteigset ausgerüstet.

Von einer individuellen Durchquerung der Schlucht ohne Guide wird dringend abgeraten.

Saasfeeguides.com

Lenk im Simmental BE: Vorfahrt fürs gute Gewissen

Umweltfreundlich: Der E-Snowmobile-Park an der Lenk. Foto: PD

Mit einem motorengetriebenen Gefährt durch die verschneite Winterlandschaft zu brausen, erinnert an den hohen Norden. In der Schweiz kann man dieses Feeling auch erleben – und das mit gutem Gewissen.

An der Lenk gibts nämlich einen E-Snowmobile-Park. Er öffnet am 18. Dezember und umfasst zwei separate Parcours. Auf der 250 Meter langen Kinderroute absolvieren die Kleinen die Strecke auf spielerische Art. Der längere Parcours (400 Meter) garantiert umweltfreundlichen Spass für Erwachsene und Jugendliche.

Lenk-simmental.ch

Les Diablerets VD: Frühstart im Snowpark

Schneesicher: Im hoch gelegenen Skigebiet Glacier 3000 beginnt die Saison jeweils früh. Foto: PD

Einer der grossen Vorteile des Skigebiets Glacier 3000 in Les Diablerets im Waadtland ist die Lage auf 3000 Metern über Meer. Sie verspricht Schneesicherheit. Daher ist hier der Snowpark in der Regel ab Oktober offen. Zudem wird die Slopestyle-Saison der Swiss Freeski Tour und der Audi Snowboard Series eröffnet.

Auf Freestyler – egal, ob Anfänger oder Profi – warten Line Rails, Tanks, Kicker Jumps, Flat Tubes und vieles mehr. Neulinge sammeln auf Boxen und vier Kickers erste Erfahrungen, Fortgeschrittene finden vier Rails und vier Kickers (8, 11, 14 und 16 Meter), um sich auszutoben.

Glacier3000.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.