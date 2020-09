Porträt-Serie «BEsonders» – Acht Kinder, zwei Karrieren, eine Familie Marianne Botta aus Ittigen ist Ernährungsexpertin, Buchautorin und Personal Trainerin. Die achtfache Mutter ist weder religiös, noch hatte sie einen Kinderwunsch. Sibylle Hartmann

Zu Besuch bei der etwas anderen Grossfamilie. Video: Sibylle Hartmann

Mit zackigen Schritten kommt Marianne Botta um die Ecke in den Eingangsbereich zu ihrer Wohnung. Und klingelt. «Ich weiss nicht, ob jemand zu Hause ist.» Sie habe keinen eigenen Schlüssel mehr, entschuldigt sie sich. «Die habe ich alle an meine Kinder verteilt», sprudelt es aus ihr heraus. Und schon kommt eine junge Frau um die Ecke. «Gratuliere, du bist pünktlich.» Lina grinst ihre Mutter an, umarmt sie und schliesst die Tür auf.

Ein langer Gang mit vier Zimmern auf der rechten Seite führt zum hellen Wohnbereich. Kücheninsel, grosszügiger Esstisch, Fensterfront mit Balkon. «Nein, nein, ich wohne zurzeit nicht hier», antwortet die 20-Jährige auf die Frage, welches ihr Zimmer sei. Auch ihre Mutter ist in der Fünfzimmerwohnung in Ittigen nur zu Gast.

Die Wohnverhältnisse der Familie mit acht Kindern zwischen 10 und 25 Jahren sind keine einfache Angelegenheit. Julia, die Älteste, ist im letzten Jahr ihres Medizinstudiums und wohnt nicht mehr zu Hause. Jonas, der Zweitgeborene, zieht in Kürze aus, sodass wieder ein Zimmer frei wird für Lina, die seit der Rückkehr von einer Reise vorübergehend bei ihrem Freund untergekommen ist. In den anderen drei Zimmern in der WG in Ittigen, wie die Familie ihre Wohnung bezeichnet, wohnen Mika, Alex und der Vater der acht Kinder.

Zwei Wohnorte in zwei Kantonen

Ortswechsel. Auch hier ein langer Gang, vier Zimmer und ein Wohnbereich mit Fensterfront zum Balkon. Mit Ausblick auf den Moléson anstatt auf den Wald in Ittigen. Hier wohnt Botta mit den drei Jüngsten. «Eigentlich war es nur für drei Monate gedacht, weil ich an der Uni Freiburg zu tun hatte.»

Aber Nora, Manuel, Damian und in den Anfängen noch Alex fühlten sich nach den ersten harten Wochen in der ländlichen, französischsprachigen Schule, wo sie kein Wort verstanden, so wohl, dass an eine Rückkehr in die Schule nach Ittigen nicht mehr zu denken war. Mittlerweile sprechen die drei Jüngsten gar Mundart mit leicht französischem Akzent.

Manuel, Nora und Damian (v.l.) waren wegen der Schule bereit für einen Ortswechsel. Foto: Nicole Philipp

«Für mich war es schon hart, als sie weggezogen sind», sagt Lina. Und auch die Kleinen hätten die Geschwister und den Vater vermisst. Obwohl dieser seit je nur selten da war. Er geht morgens um fünf aus dem Haus und kommt abends erst um 20 Uhr nach Hause. Und auch bei unseren Besuchen ist er nie da. «Mein Mann hat seine eigene Karriere. Wir haben das stets getrennt, sodass jeder seine Privatsphäre hat und wir nicht gleich in Verbindung gebracht werden.»

Auch wenn die Eltern getrennt leben, sind sie nach wie vor ein Paar. «Ich habe heute Morgen bereits eine halbe Stunde mit ihm telefoniert. Wir sind viel in Kontakt, geniessen unsere gemeinsame Zeit am Wochenende. Und haben romantische Dates.» Hat sie einmal angefangen zu erzählen, kommt sie fast nicht mehr aus dem Reden heraus.

Erfolgsrezept für Ehe mit acht Kindern

Am gleichen Strick ziehen punkto Erziehung. Sich gegenseitig mit den eigenen Interessen leben lassen. Und sich selbst nicht total aufopfern für Partnerschaft undKinder, erklärt sie sogleich ihr Erfolgsrezept für 29 Jahre Ehe. Auch wenn die 51-Jährige unter den Freiräumen anfangs sehr gelitten hat. «Ich sass oft abends heulend auf der Treppe, wenn ich die anderen Familienväter um 17 Uhr heimkommen sah.» Irgendwann sah sie die Zeit abends allein, wenn die Kinder im Bett waren, als Chance und fing mit Schreiben an. Für den «Beobachter», «Wir Eltern» oder die «Solothurner Zeitung». Über Ernährung.

Botta hat an der ETH Lebensmittelwissenschaften studiert, bevor sie mit 26 zum ersten Mal Mutter wurde. Sie absolvierte noch das Lehramt, bildete sich zur Ernährungsberaterin und Personal Trainerin weiter und verfasste 2006 ihr erstes Fachbuch zum Thema Kinderernährung. Sieben weitere folgten. Ihre Karriere vorantreiben konnte die gebürtige Solothurnerin dank der Tatsache, dass das Unterrichten, Coachen und Schreiben stets gut mit der Kinderbetreuung vereinbar war.

Und dank der Unterstützung einer Nanny und ihres Vaters, als die Kinder noch im Vorschulalter waren. Heute arbeitet sie, wenn die Kinder in der Schule sind. So kann sie mittags für sie kochen. «Es ist mir wichtig, dass sie das essen, was ich koche.» Noch lieber kocht sie mit den Kindern gemeinsam. Oder geht mit ihnen nach draussen zum Sport, ihrer zweiten grossen Leidenschaft.

Marianne Botta kocht mit ihrer jüngsten Tochter Nora das Mittagessen. Foto: Nicole Philipp

«Als ich so alt war wie Lina, wollte ich eigentlich keine Kinder», erzählt Botta beim Kaffee mit ihrer 20-jährigen Tochter im Wohnzimmer in Ittigen. «Wir haben uns bei der Hochzeit versprochen, dass wir keine Kinder haben müssen.» Die erste Schwangerschaft war ungeplant. Die ersten zwei Wochen als Mutter beschreibt sie als schrecklich. «Mutterliebe kommt nicht auf Knopfdruck, nur weil man ein Kind geboren hat.»

Nach der Geburt von Jonas ein Jahr später war für das Ehepaar schnell klar, dass es nicht dabei bleiben sollte. «Ich habe nur eine Schwester, und ich wollte entweder keine Kinder oder eine Grossfamilie.» Bis auf eine weitere Schwangerschaft waren alle Kinder mehr oder weniger geplant. Erwünscht waren jedoch alle. «Aber ganz ehrlich, ich bin jeweils bloss vom Anschauen schwanger geworden», sagt sie und lacht. Und sie sei einfach gerne schwanger gewesen. Die jeweilige Geschichte zum Entscheid für noch ein weiteres Kind erzählt Botta gerne und ausschweifend - als Aussenstehende jedoch nicht ganz einfach nachzuvollziehen.

«Die Frage nach der Religiosität ist stets eine der ersten.» Marianne Botta

Auch wenn sie davon schwärmt, wie schön es ist, dass die Kinder miteinander spielen können. Oder betont, dass acht Kinder nicht zweimal vier bedeuten. Mit jedem werde es weniger, versucht sie zu erklären. Weil sie sich gegenseitig haben. «Der erste Liebeskummer geht an mir vorbei», erzählt Botta.

Die Geschwister trösten sich untereinander. Nora holt sich Schminktipps bei ihren älteren Schwestern. Auch aufgeklärt haben sie sich gegenseitig. «Als ich mit der Ältesten über Verhütung sprechen wollte, hat sie mich nur ausgelacht und gesagt, dass ich da nicht ganz die richtige Person sei.» Und die Älteren springen oft als Babysitter ein, wenn Botta für einen Vortrag als Ernährungsexpertin quer durch die Schweiz reist. Stets gegen Bezahlung.

«A cht Kinder bedeuten nicht zwei m al vier Kinder», betont die 51-Jährige. Foto: Nicole Philipp

So gross der Zusammenhalt unter den Geschwistern ist, so gross sind die Vorbehalte einer Familie mit acht Kindern gegenüber. «Die Frage nach der Religiosität ist stets eine der ersten.» Meistens habe sie den Leuten einfach gesagt, dass sie ja weder für die Kindern zahlen noch sie hüten müssten. Und eigentlich sei ihr die Rolle der Zuhörerin und Beobachterin viel lieber, erzählt sie. «Ich wünsche mir jedoch mehr Toleranz diesbezüglich.» Die Rolle der Mutter in der Gesellschaft bezeichnet sie als schwierig. Frauen stünden viel mehr unter Druck als Väter.

Mit den vorherrschenden Strukturen findet sie es unglaublich schwer, sich überhaupt für ein Kind zu entscheiden. Als Mutter habe man sofort berufliche Einbussen. «Und es schockiert mich, dass wir punkto Gleichberechtigung noch nirgends sind, es gibt immer noch kaum Teilzeitstellen für Väter, keinen Vaterschaftsurlaub, und Mütter sind finanziell schlecht abgesichert. Da muss sich noch unglaublich viel ändern.»

Zwei Schreibabys, endlose Wäscheberge

Den Haken, warum sie sich allen Widrigkeiten zum Trotz für acht Kinder entschieden hat, sucht man vergebens. Botta erzählt stattdessen von ihren zwei Gaben, denen sie ihre Widerstandsfähigkeit verdankt. «Ich bin von Natur aus Optimistin, und ich kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit hinlegen und sofort einschlafen. Sonst hätte ich das nicht überlebt.» Überlebt. Trotz ihrer Zähheit wählt sie das Wort bewusst.

«Manchmal ist es hart und schwierig. Ein Kind zu haben, ist überhaupt nicht immer nur lustig.» Auch sie hatte zwei Schreibabys. Auch sie kam und kommt an ihre Grenzen. Am schlimmsten seien für sie die Wäscheberge und dass man Kindern alles tausendmal sagen müsse. Und wenn ein Kind krank sei. Oder gar mehrere.

Und gerade Corona befeuert die Problematik. Vor ein paar Wochen konnte sie zwei ihrer Kinder nicht sehen, weil diese auf das Testergebnis warten mussten. Aber auch sonst ist die Familie selten komplett. Das hat sie als Mutter stets mit Nähe zu Einzelnen kompensiert. Sah sie ein Kind länger nicht oder entfernte es sich aus anderen Gründen von ihr, verbrachte sie extra viel Zeit mit ihm. Heute ist Lina dran. Nach unserem Besuch fahren die beiden Frauen zusammen in die Stadt. Zum Mittagessen.