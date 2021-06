11 der Runde – Acht Aufsteiger in der 3. Liga dank einer Ligenreform Von der Promotion League bis zur 5. Liga. Am letzten Wochenende konnte erstmals seit Monaten endlich wieder in allen Ligen Fussball gespielt werden. Adrian Lüpold

Wie in Bümpliz wurden die Zuschauer auf vielen Fussballplätzen darauf hingewiesen, sich an Regeln zu halten. Foto: Marcel Bieri

Re-Start mit Auflagen

In der Promotion League und in der 2. Liga inter wurde bereits vorher gespielt. Nun haben am letzten Wochenende auch alle anderen Ligen den Betrieb wieder aufgenommen. Die Clubs hatten dabei einige Auflagen des Verbands zu beachten wie das Aufnehmen von Kontaktdaten oder einer Maskenpflicht in den Buvetten.

Saisonende Promotion League

Saisonende in der Promotion League. Zum Abschluss einer aus Berner Sicht bitteren Saison blieb Absteiger Münsingen beim 0:3 gegen Zürich II auch im 22. Spiel ohne Sieg. Der zweite Absteiger, Köniz, beendete die Saison mit einem 2:2 gegen YF Juventus, während Breitenrain in Bellinzona 1:2 verlor.