Eishockey statt Handball – Achim Dähler wird Geschäftsführer des SC Langenthal Auf der Geschäftsstelle des Oberaargauer Clubs wird mit dem 43-jährigen Berner ein Vermarktungsspezialist tätig. Reto Pfister

Achim Dähler arbeitet neu für den SC Langenthal. Foto: PD

«Eishockey war eine jener Sportarten, die mir schon immer zugesagt haben», sagt Achim Dähler. Er war bereits für die Vermarktung des Spengler Cups zuständig, nun zieht es ihn nach zwei Jahren bei den Handballern des BSV Bern zum SC Langenthal.

Beim Swiss-League-Verein übernimmt Dähler ab dem 1. August den Posten des Geschäftsführers. «Es ist eine spannende Aufgabe in einem sportlichen erfolgreichen Verein», sagt der 43-Jährige.

«Die Schoren-Halle ist Kult, sie ist eine der wenigen verbliebenen älteren Arenen im Schweizer Eishockey.» Nachdem Dähler in Bern in einer neu erbauten Halle tätig war, reizt ihn nun auch die Herausforderung, in einer traditionellen Spielstätte das Potenzial noch besser auszuschöpfen.

Dählers Stärken liegen insbesondere im Marketingbereich; er war bei den Young Boys bereits als stellvertretender Leiter des Verkaufs und des Marketings tätig. Die Funktion des Geschäftsführers hatte er vor seiner Zeit beim BSV Bern auch bei den Könizer Volleyballerinnen inne.

«Ich will zuerst aus dem Bestehenden das Optimum herausholen, aber auch die Zukunft nicht aus den Augen verlieren», sagt er. Mittelfristig will der SCL in einer modernen Halle im Gebiet Hard zu neuen Ufern aufbrechen.

Kämpf im VR des Verbandes

Ein zusätzliches Mandat hat Gian Kämpf, der Präsident des SC Langenthal, übernommen. Er wurde in den Verwaltungsrat der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) gewählt und vertritt dort die Interessen der Swiss League.

