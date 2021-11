Interview mit 97-jähriger Starfotografin - «Ach, Picasso, der hat um die Ecke gewohnt ... Aber hören Sie mir überhaupt zu?»

Sabine Weiss portraitierte sich selbst so, wie sie gesehen werden will: als Fotografin.

Sabine Weiss: Es stimmt schon, ich konnte mal ein bisschen Deutsch. In meiner Jugend lebte ich einige Zeit in Thalwil und habe dort mehr schlecht als recht Schweizerdeutsch gelernt.

Wieso in Thalwil?

Ach, das ist so lange her. Ich ging da noch zur Schule und freute mich immer auf die Ferien. Dann habe ich mich auf mein Velo gesetzt und fuhr kreuz und quer durch die Schweiz. In Thalwil bin ich schliesslich einer Frau begegnet, die ich mochte, und sie mich wohl auch. Ich blieb bei ihr als Au-pair.