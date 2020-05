25. Juli bis 18. Oktober 2020 – Abwechslung und pure Erholung Verbringen Sie 4 oder 7 Übernachtungen in Sils-Maria. Buchen Sie jetzt Ihre Ferien! Jana Blanc

Das Arenas Resort Schweizerhof liegt ruhig und zentral im malerischen Engadiner Dorf Sils-Maria. Geniessen Sie regionale Köstlichkeiten in der Arvenstube, glückliche Auszeiten in der Badelandschaft und abends Live-Musik in der Bar. Im Sommer und Herbst laden traumhafte Wanderwege ein, die romantische Umgebung zu erkunden. Verbringen Sie unvergessliche Tage im wunderschönen Oberengadin.

Angebot und Hotel

4 oder 7 Übernachtungen im Arenas Resort Schweizerhof

Reisedaten

25. Juli bis 18. Oktober 2020

Preise pro Person (4 Übernachtungen) mit Abo

Alpines Doppelzimmer Fr. 480.-

Alpines Einzelzimmer Fr. 520.-

Preise pro Person (7 Übernachtungen) mit Abo

Alpines Doppelzimmer Fr. 840.-

Alpines Einzelzimmer Fr. 880.-

Im Preis inbegriffene Leistungen

• 4 oder 7 Übernachtungen im Arenas Resort Schweizerhof

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 4-Gang-Wahlmenü an jedem Abend

• 1 Willkommensapéro

• Gratis WLAN im Zimmer

• Gratis Bergbahnen und ÖV im Oberengadin

• Freie Benutzung des Wellnessbereichs mit Sobald 33° Aussenbad, Fass-Sauna und Sinneweg

• Teilnahme an geführter Wanderungen (nur 1x pro Woche, bei 4-Übernachtungen nicht garantiert)

• Gratis E-Bike (1 Tag bei 4 Übernachtungen, 2 Tage bei 7 Übernachtungen plus ein Lunchpaket)

