Marsch fürs Läbe in Oerlikon – Abtreibungsgegner demonstrieren – eingezäunt von der Polizei Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet der Marsch fürs Läbe wieder statt. Diesmal in Zürich-Nord. Begleitet von einem grossen Polizeiaufgebot. Jean-Marc Nia

Abtreibungsgegner am Marsch fürs Läbe in Zürich 2019. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Zum elften Mal haben diverse christliche Organsiationen aber auch die konservativ-christliche Partei EDU und die Stiftung CH zum «Marsch fürs Läbe» auf. In Oerlikon diesmal, Versammlung ist auf dem Marktplatz.

Willkommen, so steht es auf dem Flyer, sind alle: Kinder, Teenies, Frauen, Männer und Omas und Opas. Das Motto: «Jung, schwanger, hilflos?». Das Anliegen des Marsch fürs Läbe sei es, «junge schwangere Frauen in einer Notsituation für die Möglichkeit einer Weiterführung ihrer Schwangerschaft zu sensibilisieren.»

2019 lehnte das Sicherheitsdepartement das Gesuch zur Durchführung des Umzugs der Abtreibungsgegner noch ab, mit der Begründung, die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden – wiederholt hatten Linke Gegendemonstranten den «Marsch fürs Läbe» in der Vergangenheit gestört. Den Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner wurde deshalb lediglich eine stehende Kundgebung auf dem Turbinenplatz bewilligt.

Wegen Drohungen Demo 2020 abgesagt

Das Zürcher Verwaltungsgericht hob diesen Entscheid allerdings kurzfristig noch auf. Der Marsch fand statt. Die befürchtete Gegendemonstration auch. Die Folgen waren Krawalle, Sachbeschädigungen und Verletzte.

Stadtrat lässt Demonstration zu «Marsch fürs Läbe» darf durch Zürich ziehen Abtreibungsgegner demissioniert Paukenschlag bei «Marsch fürs Läbe» Abo Keine Bewilligungspflicht mehr Zürcher Parlament will die Regeln für Demos lockern Im September 2020 dann verzichteten die Organisatorinnen und Organisatoren selber auf eine Demonstration in Zürich. Der erneute Widerstand der Stadt und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Corona seien dafür der Grund gewesen, sagte damals die Mediensprecherin Beatrice Gall. Stattdessen wurde eine Veranstaltung im Kongresszentrum G 27 der Freien Evangelische Gemeinde geplant. In Winterthur also, nahe des Bahnhofs. Wegen massiven Drohungen aus der linksradikalen Szene wurde dann aber der Event von den Veranstaltern ganz abgesagt. Büro der Evangelischen Allianz beschmiert Dieses Jahr aber findet er statt, der «Marsch fürs Läbe». Auf einer bis zuletzt geheimgehaltenen Route, mit Infoständen und Reden auf dem Marktplatz. Etwa von Nationalrat Benjamin Roduit der CVP oder dem emeritierten Weihbischof Marian Eleganti. Etwa 2000 Demonstrierende erwarten die Organisatoren. Die Polizei begleitet den Umzug mit einem grossen Aufgebot. Am Samstagmittag stellen die Beamten Gitter auf, der Marktplatz wird eingezäunt. «Ich bin traurig, dass diese Einzäunung notwendig ist», sagt Mediensprecherin des Umzugs Beatrice Gall, doch die Erfahrung vergangener Jahre zeige, dass sie nötig sei.

Beamte der Stadtpolizei zäunen am Samstagmittag das Demonstrationsgelände ein. Foto: Jean-Marc Nia

Start der Kundgebung mit anschliessendem Marschzug ist um 14.30 Uhr. Dass auch heuer im Vorfeld in den sozialen Medien und mit gesprayten Aufrufen an Wänden zu einer Gegendemonstration mobilisiert wird, versteht sich von selber. Bereits am Mittwoch wurde zudem das Büro der Schweizerischen Evangelischen Allianz an der Josefstrasse «besucht und die Fassade mit Farbe eingedeckt», wie eine Informations-Plattform bekannt gab. Auch am Samstagmorgen in Oerlikon sind die Gegner schon mit Grafitti präsent «My Body, my choice» steht in violetten Lettern an einer Hauswand beim Marktplatz.

Am Samstagmorgen in Oerlikon sind die Gegner schon mit Grafitti präsent «My Body, my choice» steht in violetten Lettern an einer Hauswand beim Marktplatz. Foto: Jean-Marc Nia

Auch am Stauffacher in der Zürcher Innenstadt demonstrierten Abtreibungsbefürworter: Die Juso Stadt Zürich inszenierten dort in eigenen Worten: «Das Selbstbestimmungsrecht mit verschiedenen Familienformen ausserhalb der heteronormativen Vorstellungen».

Am Stauffacher demonstrieren die Juso Stadt Zürich für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Foto: pd

