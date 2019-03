Bei einem zunächst verbalen Streit ist am Mittwochabend eine Frau nahe der Tram-Haltestelle Kocherpark in Bern von einem Mann tätlich angegriffen worden. Die Frau wurde in ärztliche Kontrolle gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Meldung zum Streit ging gegen 19.00 Uhr bei der Kantonspolizei ein, wie diese am Donnerstag mitteilte. Nachdem der Mann die Frau tätlich angegriffen hatte, habe er sich vom Ort des Geschehens entfernt.

Die Frau wurde von Passanten betreut und anschliessend von der angerückten Polizeipatrouille in ärztliche Kontrolle gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, zum Beispiel Tram- oder Busreisende, die Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung machen können.