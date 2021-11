Stimmenanteile bei Covid-Gesetz – Abstimmungsgraben geht mitten durch Landgemeinden Je peripherer eine Berner Landgemeinde ist, desto eher hat sie das Covid-Gesetz abgelehnt. Von einem Stadt-Land-Graben konnte diesmal keine Rede sein. Stefan von Bergen

Das Dorf Heimiswil im hügligen Emmental zählte bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz genau gleich viele Ja- und Nein-Stimmen. Foto: Thomas Peter

Ein so ausgeglichenes Abstimmungsresultat hat Gemeinderatspräsident Hans Ulrich Widmer (SVP) in Heimiswil dann doch nicht erwartet. «Ich rechnete mit mehr Ja-Stimmen», sagt er. Die Abstimmung über das Covid-Gesetz endete am Sonntag in der Emmentaler Landgemeinde aber mit einem überraschenden Patt: 441 Stimmberechtigte sagten Ja, 441 sagten Nein.

Ist Heimiswil ein in zwei Gruppen gespaltenes Dorf? «Vielleicht an diesem Abstimmungssonntag, aber sonst erlebe ich es überhaupt nicht so, wir haben gerade in unseren Vereinen einen guten Zusammenhalt», sagt Widmer.