Weitere Abstimmungen und Wahlen

In vielen Gemeinden stehen Abstimmungen an. So entscheiden die Stimmberechtigten von Kehrsatz über Abbruch oder Fortsetzung der Fusionsverhandlungen mit der Stadt Bern und weiteren Agglomerationsgemeinden.

In Steffisburg geht es um ein 14-Millionen-Projekt für den Hochwasserschutz an der Zulg, in Langenthal um die Einführung von Kita-Gutscheinen, die Übertragung der Alten Mühle an die Stadt, sowie das Agglomerationsprogramm der dritten Generation und ein neues Buslinienkonzept.

In Kirchlindach entscheidet das Stimmvolk unter anderem über die Zukunft der Oberstufe und über einen Kredit im Zusammenhang mit der Sanierung des Gemeindehauses in Kirchlindach.

In Wangen an der Aare wird das Gemeindepräsidium neu besetzt: Barbara Jäggi (Freie Wähler) und Christoph Kiefer (parteilos/FDP) kämpfen um das Amt.

In Langnau soll eine Revision des Baureglements und des Zonenplans beim Bärenplatz den Weg für eine Überbauung frei machen.

In Bätterkinden entscheiden die Stimmbürgerinnen und -bürger an der Urne über einen Baukredit von 12,7 Millionen Franken für eine neue Doppelturnhalle. Ebenfalls um eine Doppelturnhalle geht es in Grindelwald: Diese soll 12,37 Millionen Franken kosten.

Die Stimmberechtigten von Münchenbuchsee und von Zollikofen entscheiden über die Zusammenlegung von vier Feuerwehren am Moossee. Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl haben dem Projekt bereits zugestimmt. (SDA/flo)