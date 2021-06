Lyssach: Ortsplanungsrevision abgelehnt

Die Ortsplanungsrevision brachte in Lyssach die Gegner auf den Plan. Bei der IG Hubelsgasse sorgte ein Zonenabtausch für Ärger. Ein Grundstück an der Hubelsgasse will die Gemeinde von der Grün- in die Wohn- und Gewerbezone überführen. Und so den Grundstein für eine Wohnüberbauung legen. Dagegen wehrte sich die IG mit einer Flyeraktion.

Erfolgreich, wie sich nun zeigt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagen an der Urne Nein zur Ortsplanungsrevision. 389 Personen (56 Prozent) sprechen sich dagegen aus, 303 dafür. Die Stimmbeteiligung liegt bei 63,5 Prozent. (rsc)