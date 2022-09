Münchenbuchsee und Diemerswil fusionieren

Münchenbuchsee und Diemerswil schliessen sich per Anfang 2023 zusammen. Münchenbuchsee hat sowohl dem Vertrag als auch dem Reglement am Sonntag überwältigend zugestimmt. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung Diemerswil hat den Zusammenschluss bereits am Donnerstagabend deutlich genehmigt.

Die Schule in Diemerswil wird auch nach der Fusion bestehen bleiben. Foto: Raphael Moser

Es war die 200-Seelen-Gemeinde Diemerswil, die den Zusammenschluss angestossen hatte. Das Dorf hat immer mehr Mühe, sämtliche Ämter zu besetzen. Zudem sind die finanziellen Aussichten alles andere als rosig. (hus)

Resultat: Fusionsvertrag: 3114 Ja (91,3 %), 397 Nein (8,7 %). Fusionsreglement: 3081 Ja (91,1 %), 300 Nein (8,9 %). Stimmbeteiligung: 55,8%.