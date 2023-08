Abstimmung in Langenthal – Diese Kindergärten will sich die Stadt etwas kosten lassen Die Stimmbevölkerung entscheidet bald über drei Neubauprojekte. Die Zentralisierung der Kindergartenstandorte wird ein finanzieller Kraftakt. Julian Perrenoud

Blick in den Unterricht im Kindergarten Hard. Der Bedarf nach neuen Klassen wächst seit Jahren. Foto: Marcel Bieri

Dieser Urnengang ist richtungsweisend für den Bildungsort Langenthal. Bei einem Ja wird die Stadt verpflichtet, gesamthaft fast 14 Millionen Franken in die Hand zu nehmen, um an den Standorten Kreuzfeld, Hard und Elzmatte drei neue Kindergartengebäude zu bauen. Bei einem Nein müssten – ebenfalls kostspielige – provisorische Ersatzlösungen her. Über die drei Projekte wird einzeln abgestimmt.