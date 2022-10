Traditionsclub FC Biel – Abstiegs­gefahr statt Aufstiegs­kampf Die Seeländer sind in der Promotion League unerwartet in den hintersten Tabellenregionen klassiert. Dafür gibt es mehrere Gründe. Jürg Sigel

Biels PedroTeixeira (links) im Kampf um den Ball gegen Breitenrains Loris Lüthi. Foto: Marcel Bieri

Dietmar Faes ist kein Mann, der etwas schönredet. Er sagt, wie es ist. Basta. Und vieles, was er derzeit zu erzählen hat, ist wenig erfreulich. Faes ist Präsident des FC Biel, der mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet ist. «Wir wollten vorne mitmischen, um den Aufstieg kämpfen», bestätigt er. «Die Realität sieht aber leider anders aus. Die aktuelle Situation ist himmeltraurig.» Der ehemalige NLA-Club belegt in der Promotion League nach 9 Runden mit 5 Punkten nur Rang 16.