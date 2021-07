Swatch Group fliegt aus dem SMI – Abstieg einer Ikone Rauswurf aus dem wichtigsten Aktienindex, Verluste wegen Corona, anhaltende Konkurrenz durch die Smartwatch: Es läuft derzeit nicht so gut für die Swatch Group. Jon Mettler

Konzernchef Nick Hayek muss die Swatch Group durch turbulente Zeiten führen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist vergleichbar mit einem Abstieg im Fussball von der Super League in die Challenge League: Am Mittwochabend gab die Schweizer Börse bekannt, dass die Inhaberaktie der Swatch Group im Herbst aus dem Swiss-Market-Index (SMI) fliegt. Der Titel des Westschweizer Computerzubehörherstellers Logitech rutscht nach.

Erst im Frühling musste Konzernchef Nick Hayek den zweiten Jahresverlust in der 38-jährigen Firmengeschichte des weltweit grössten Uhrenherstellers bekannt geben. Grund waren die rückläufigen Uhrenverkäufe während der Corona-Krise.

Die Wurzeln der Swatch Group reichen bis 1983 zurück. Zur Gruppe aus Biel gehören renommierte Marken wie Omega, Breguet, Rado, Tissot und Swatch. Der Rauswurf aus der Liste der zwanzig wichtigsten Schweizer Aktien nach 23 Jahren dürfte für die Swatch Group umso schmerzlicher sein, weil er am Image der Gruppe als traditionsreicher und sicherer Schweizer Wert kratzt. Als die Aktie damals an der Börse aufgenommen wurde, hiess die Swatch Group noch SMH – Société de Microélectronique et d’Horlogerie. Der Rummel um die Kultmarke Swatch war nach wie vor hoch.