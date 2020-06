Schutzkonzepte gegen Corona – Abstandsregel an Schulen wird gelockert Am Montag startet der Unterricht an Gymnasien und Berufsschulen. Jetzt reagiert der Bund auf den Druck der Kantone und lockert die umstrittenste Auflage. Gregor Poletti , Luca De Carli

Die Schulen haben sich auf die 2-Meter-Regel eingestellt: Markierungen am Boden eines Gymnasiums in Bern. Foto: Christian Pfander

Ein Lehrer, eine Schule, Hunderte Neuinfektionen: Dies die traurige Bilanz, nur weil ein Pädagoge trotz Unwohlsein seine Schülerinnen und Schüler unterrichtete. Israel ist nach diesem Corona-Ausbruch an einem Gymnasium in Jerusalem schockiert. Ist so etwas in der Schweiz auch denkbar? Am Montag fahren hier die nachobligatorischen Schulen ihren Betrieb wieder hoch – knapp einen Monat nach den obligatorischen Schulen. An Berufsschulen, Höheren Fachschulen sowie Gymnasien gibt es wieder Präsenzunterricht.