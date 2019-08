Absicht und Folgen – 7 Fragen zu Johnsons «Prorogation»

Was genau ist mit dem Begriff «prorogation» gemeint?

Mit der sogenannten «prorogation» (Vertagung) endet die Sitzungsperiode im Londoner Parlament, die «parlamentary session», der Name bezeichnet die Dauer der Pause bis zum nächsten offiziellen Zusammentreten des Parlaments.

Die Länge einer Sitzungsperiode ist nicht formal festgelegt, die Perioden dauern aber in der Regel etwa ein Jahr. Beendet wird eine «Session» dadurch, dass die Queen das Parlament mit einer Ankündigung im House of Lords formal vertagt, im Englischen heisst es, «to prorogue Parliament». Das geschieht, wenn die Regierung den Kronrat darum bittet, der das Anliegen an die Königin weiterträgt. Die Sitzungsperiode des Parlaments kann auch vertagt werden, wenn das Parlament aufgelöst wird. Queen Elizabeth II. hat Johnsons Antrag auf Vertagung des Parlaments nun zugestimmt. Die parlamentarische Sitzungspause soll frühestens am 9., spätestens am 12. September beginnen und bis zum 14. Oktober dauern.

Welche Folgen hat eine «prorogation»?

Die Folgen der «prorogation» sind weitgehend: Fast alle parlamentarischen Vorgänge werden beendet. Offene Fragen und noch nicht beschlossene Anträge und Gesetzesvorlagen werden nicht mehr verfolgt, Angelegenheiten können nicht einfach aus einer Periode in die nächste übertragen werden (ausser es geht um Dinge wie Rechnungen, die bezahlt werden müssen). In der neuen Sitzungsperiode können die Parlamentarier dann prüfen, ob und wie sich zuvor nicht abgeschlossene Angelegenheiten beenden lassen. Im konkreten Fall bedeutet das, die Abgeordneten können nach der «prorogation» keine Gesetzesvorlagen mehr einbringen, um einen «No-Deal-Brexit» am 31. Oktober zu stoppen.

Je länger die Dauer der «prorogation», desto schwieriger ist es für das Parlament, Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen. Denn formal sind keine Debatten der Abgeordneten über die Politik und die Gesetzgebung möglich, es können keine Ausschüsse eingerichtet werden, um das Handeln der Regierung zu überprüfen, das Parlament kann keine eigenen Gesetzentwürfe vorlegen. Die Regierung selbst dagegen bleibt in allen Bereichen handlungsfähig, in denen das Parlament nicht zustimmen muss.

Üblicherweise dauert eine «prorogation» zwischen dem Ende einer alten Regierung und dem Start einer neuen kaum länger als zwei Wochen. Zwischen den Sitzungsperioden pausieren die Abgeordneten meist weniger als eine Woche.

Wurde dieses Manöver zuvor schon eingesetzt?

Eine «prorogation» wurde in der Geschichte Grossbritanniens bereits zuvor gelegentlich gezielt genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das zwei Mal der Fall: 1948 kam es zu einer «prorogation» durch die Labour-Regierung unter Clement Attlee, um ein Parlamentsgesetz zu ändern und so die Macht der Lords weiter einzuschränken.