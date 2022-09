Im Studio von Radio BeO – Abschiedstränen – und ein ganz normaler Sendetag 365 Tage im Jahr ist das Moderationsteam von Radio BeO auf Sendung. Radiomachen: Ein Beruf, der Passion und Routine zugleich erfordert. Hans Peter Roth

Moderatorin Marianne Mani im «BeO-Vormittag» am Mikrofon. Foto: Hans Peter Roth

Am Morgen gab es Abschiedstränen. Programmleiterin Miriam Spychiger war im «BeO-Morge» letztmals auf Sendung. «Trotz Vorfreude auf eine neue berufliche Herausforderung – der Abschied nach 17 Jahren beim Radio Berner Oberland fällt schwer», sagt die Moderatorin, die auch der Geschäftsleitung angehört. «Zum BeO stiess ich 2005, weil mich das Medium schon als Kind faszinierte. Die Begeisterung ist bis zur letzten Sendeminute geblieben!» Ansonsten ist dieser Dienstag wie 364 weitere Tage im Jahr ein ganz normaler Sendetag im Radiostudio an der Aareckstrasse 6 in Interlaken.