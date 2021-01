Kolumne «Bern & so» – Abschiede Man weiss nie, wann das letzte Mal war. Simone Lippuner

«Biljeeeee», schreit mein Bub seit Wochen ins Treppenhaus, wenn ich nach Hause komme, und versperrt mit weit ausgestreckten Armen die Wohnungstür. Als Ticket reicht meist ein Zettelchen, manchmal auch eine Frucht oder ein Täfeli, und er hebt die Sperre auf und rennt vergnügt in die Wohnung.

Ein schneeregnerischer Tag vergangene Woche: Ich löse ein Busticket am Automaten und stecke es in die Tasche. Ich will es behalten und es bei meiner Rückkehr an der Wohnungstür meinem Sohn geben. Endlich ein echtes Billett, er wird sich freuen! Der Bus fährt mich in die Höhen über Biel an eine Beerdigung. Eine Friedwaldbestattung. Der Baum als Grab, eine schöne, irgendwie freie Form des Abschieds.