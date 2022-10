Dorfarzt an der Lenk – Abschied im Festzelt 38 Jahre kümmerte sich Beat Hählen um die Gesundheit der Lenkerinnen und Lenker. Nun hat er sich verabschiedet − im Festzelt. Godi Huber

Dorfarzt Beat Hählen hat sich am Samstag mit einem Fest verabschiedet. Die Ärztin Stefanie Bowee eröffnet diese Woche an der Lenk eine neue Hausarzt-Gruppenpraxis. Foto: Godi Huber

Beat Hählen muss ein ausserordentlich beliebter Dorfarzt gewesen sein. Als der 70-jährige Mediziner am Samstag an der Lenk zum «Praxisschlussfest» einlud, kamen so viele Leute, dass es im grossen Festzelt nicht für alle Platz hatte. Zum Glück erlaubte das schöne Wetter das Feiern im Freien, und auch sonst war die Stimmung alles andere als betrübt.