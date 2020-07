Serie Ferienerlebnis – Abschalten ab vom Schuss Ferien auf dem Campingplatz stehen diesen Sommer hoch im Kurs. Das spüren auch die Emmentaler. In Bumbach gibt es Campingfreuden ohne viele Extras. Nadja Noldin

Klein, ruhig und beschaulich. Der Campingplatz Bumbach liegt weit hinten im Tal. Beat Mathys

Die Sonne scheint. Das Navi ist eingestellt. Ziel: Camping Bumbach. Der Weg führt durch die grüne Hügellandschaft des Emmentals. Dörfer ziehen vorbei. Die Hügel werden zu Bergen, je weiter man ins obere Emmental gelangt. Wenn man im Dorf Schangnau nach Bumbach und Kemmeribodenbad abbiegt und die kurvige Strasse entlangfährt, ist einem wohler zumute, wenn man einen Platz auf dem Camping reserviert hat. Denn in diesem verrückten Sommer, in dem viele coronabedingt ihren Urlaub in der Schweiz verbringen, boomt das Campen auch in der Region.