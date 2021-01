Umbau der Globus-Gruppe – Abruptes Ende für vier Globus-Filialen im Kanton Bern Am Samstag schliessen vier Globus-Filialen im Kanton Bern. Der Lockdown beschleunigt einen Abbau, bei dem schweizweit nur noch elf Filialen übrig bleiben. Rahel Guggisberg

Es ist ein Lichterlöschen für immer: Der ehemalige Herren Globus in der Spitalgasse in Bern geht an Samstag definitiv zu. Foto: Nicole Philipp

Der am Montag beginnende Lockdown führt dazu, dass einige traditionsreiche Geschäfte vorzeitig für immer schliessen. Am Samstag haben vier Globus-Filialen im Kanton Bern ihren letzten Verkaufstag. Es sind dies der ehemalige Herren Globus an der Spitalgasse, die Globus-Filialen in den Einkaufszentren Westside und Shoppyland sowie diejenige in Thun. Die Schliessung der ehemaligen Herren-Globus-Filiale war beispielsweise erst eine Woche später geplant.

Globus war in der Spitalgasse vorübergehend gleich doppelt vertreten. Dies weil die Gruppe ihre Marke Schild fallen liess und deren Läden in «Globus Fashion»-Filialen umwandelte. Auch die Schild-Filiale in der Spitalgasse wurde entsprechend umgebaut.