Leserreaktionen – «Abnormal sein – darauf sollte man stolz sein können» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu einem Artikel über Asexualität.

Sophie N.: «Blöde Sprüche werde ich wohl wieder hören oder lesen. Davon will ich mich nicht herunterziehen lassen.» Foto: Christian Pfander

Zum Bericht über die Bernerin Sophie N. und ihre Asexualität

Der sehr interessante Artikel beschreibt eine weitere Richtung der Sexualität, diejenige der Asexualität. Eine lesenswerte Geschichte, die zum Nachdenken anregt. In mir als Grossvater kommen ganz neue Gedanken auf, wenn ich im eigenen Leben «herumstochere». Welche Gefühle hatte ich eigentlich damals? Wie war das genau? Leider verwendet die Autorin des Artikels das Wort «normal» in diesem Zusammenhang falsch. Wenn jemand etwas sagt oder etwas ist, kann es nur dann als normal bezeichnet werden, wenn es die Mehrheit betrifft. Das Wort «normal» kommt von «Norm». Leider setzen viele Leute «normal» mit «richtig» gleich und assoziieren «abnormal» mit «falsch» respektive «schlecht». Das verzerrt die Wahrheit in die falsche Richtung. Abnormal heisst ganz einfach «einer Minderheit angehörend». Darauf sollte man auch irgendwie stolz sein können, weil man etwas Spezielles ist. Mark Gasche, Kirchberg

Zu den Agrarinitiativen

Es laufen wahrhaft skurrile Diskussionen. Wir vergiften uns, unsere Kinder und Enkel wie auch sämtliche Tiere und Pflanzen ständig. Wir berauben uns unserer Grundlage. Es ist grundsätzlich falsch, dass wir die Wahl haben zwischen Vergiftung und Geld, eine politische Irrung. Dass die – überaus wertvollen – Landwirte nun Stimmung machen für Gift und Geld, kann nicht der Weg sein. Wir Menschen müssen den Hebel im Kopf umschalten. Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Ruth Sutter, Belp

Ich mache mir Sorgen, sollten die beiden Agrarinitiativen angenommen werden. Eine totale Abhängigkeit vom Ausland – nicht nur bei Lebensmitteln und Wasser, sondern auch beim Strom – werden wir früher oder später büssen müssen. Denn sogar unsere Wasserquellen sind zum Teil in fremden Händen. Natürlich muss effizient geforscht werden, damit in Zukunft so wenig wie möglich Pestizide gebraucht werden. Bis dahin wird es ganz ohne Spritzmittel kaum funktionieren. Scheinbar muss wieder kurzsichtig und unausgegoren etwas durchgezwängt werden, damit man als Partei gut dasteht. Es geht nur noch um Macht und nicht mehr um die Sache. Meiner Meinung nach sind Anzeichen da wie vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Teuerung, Arbeitslosigkeit, zu viele Sozialfälle und Not – so hat es angefangen. Elisabeth Käser, Zollikofen

