Zahnmedizin made in Windisch – Abivardi-Schwestern sorgen in den USA für Furore Eine Aargauer Erfindung ermöglicht den Kampf gegen Karies, ohne dass ein Bohrer zum Einsatz kommt. In den USA wird sie bald grossflächig angewendet. Fabienne Riklin

Golnar (l.) und Haleh Abivardi : Die beiden Zahnärztinnen h aben e rlebt , wie gross die Angst vor dem Zahnarztbesuch sein kann. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Wird Zahnfäulnis entdeckt, folgt oft der Bohrer. Das müsste nicht sein. «Karies beginnt im Zahnschmelz und lässt sich in vielen Fällen auch ohne Bohren erfolgreich behandeln», sagt Dominik Lysek, Chemiker und Firmengründer von Credentis. Mit seinem Team in Windisch AG hat er eine Technologie gegen die Volkskrankheit entwickelt. Sie heisst Curodont Repair und kann von Karies befallene Zähne wiederherstellen. Sie wachsen sozusagen von innen her wieder nach.

Das ist eine kleine Sensation in der Zahnmedizin. «Bei Kariesbefall ist man lange davon ausgegangen, dass der kaputte Zahn nicht wiederherstellbar ist», sagt Lysek. Für ihn steht daher fest: «Der Bohrer sollte gerade bei Kindern das letzte Mittel sein.» Auch da die Füllung nur eine begrenzte Lebensdauer von durchschnittlich 10 bis 15 Jahren hat. Und bei der manuellen Kariesentfernung immer auch Zahnsubstanz abgetragen wird.