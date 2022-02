Enthüllung zu Pegasus-Spähsoftware – Abhörskandal erschüttert Israel Die Polizei hat wahllos und vor allem unkontrolliert Leute ausspioniert – auch Wirtschaftsbosse, hohe Beamte, Politiker und die Familie von Benjamin Netanyahu. Peter Münch aus Tel Aviv

«Dunkler Tag für den Staat Israel»: Benjamin Netanyahu, Oppositionsführer und Ex-Premier. Foto: Keystone

Es kann jeden treffen: Diese Botschaft rüttelt Israel auf, seit die Wirtschaftszeitung «Calcalist» eine lange Liste von Zielpersonen veröffentlicht hat, die von der israelischen Polizei illegal mit der von der Firma NSO entwickelten Spionagesoftware Pegasus ausgespäht worden sein sollen.

Bürgermeister sind darunter, Wirtschaftsführer, hohe Staatsbeamte sowie viele Personen aus dem engsten Umfeld des früheren Premierministers Benjamin Netanyahu, darunter sein Sohn Avner. Die Politik reagiert alarmiert. Von einem «Erdbeben» ist die Rede und einer ernsthaften Bedrohung der Demokratie durch einen wild gewordenen Überwachungsapparat.

Mit der jüngsten Enthüllung schlägt der NSO-Skandal nun also mit einiger Verspätung auch in Israel hohe Wellen, an der Quelle sozusagen. NSO ist eine israelische Firma, deren Spähsoftware unbemerkt die Kontrolle über Mobiltelefone übernehmen kann.

Pegasus-Projekt deckte Missstände auf

Der damit mögliche Missbrauch stand im Mittelpunkt des sogenannten Pegasus-Projekts, bei dem auch die Redaktion Tamedia im Verbund mit anderen internationalen Medien im vorigen Sommer aufgedeckt hatte, wie autoritäre Regime weltweit Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionelle ausspähten. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Ein mächtiges Werkzeug ist in die falschen Hände geraten».)

In den USA wurde die Firma NSO inzwischen auf eine Sanktionsliste gesetzt. In Israel aber hatte sie sich bislang weiterhin der Protektion durch die Politik sicher sein dürfen.

Zu den Beschwichtigungsformeln der Softwareentwickler zählte unter anderem die Behauptung, dass ihre Produkte nur zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität eingesetzt würden – und dass israelische ebenso wie US-amerikanische Telefonnummern gar nicht ausgespäht werden könnten.

Das scheint nun durch die jüngsten Berichte widerlegt zu sein. Auf die ersten Anschuldigungen vor zwei Wochen hatte Israels Polizei noch mit einem erbosten und kategorischen Dementi reagiert. Zweiflern wurde vorgehalten, sie würden die Arbeit der Polizei behindern und das Land den Verbrechern und Terroristen überlassen wollen.

Polizei hörte Telefone ab – ohne Verdacht auf kriminelle Handlungen und ohne richterliche Genehmigung.

Vor einigen Tagen musste man dann allerdings vage einräumen, es gebe «neue Erkenntnisse». Nun nennt die Zeitung «Calcalist» Ross und Reiter. Veröffentlicht wurde zu Wochenbeginn eine Liste mit den Namen Dutzender Personen, deren Telefone ohne Verdacht auf kriminelle Handlungen und ohne richterliche Genehmigung von der Polizei gehackt worden sein sollen.

Es findet sich darauf zum Beispiel Rami Levy, der landesweit bekannte Besitzer einer grossen Supermarktkette. Auch die drei Generaldirektoren der Ministerien für Finanzen, Justiz und Transport stehen darauf, offenbar wegen des Verdachts der Weitergabe von Informationen an Journalisten. Die Anführer von Protestbewegungen wurden ebenso ausgespäht wie Siedlervertreter vor geplanten Räumungsaktionen.

«Taten, die zu dunklen Regimen aus früheren Jahrhunderten passen»: Innenministerin Ayelet Shaked (links) – hier mit Premier Naftali Bennett. Foto: Keystone

Das alles wirkt recht wahllos und vor allem: unkontrolliert. «Wenn diese Berichte stimmen, dann sprechen wir von einem Erdbeben und von Taten, die zu dunklen Regimen aus früheren Jahrhunderten passen», sagte Innenministerin Ayelet Shaked in einem Radiointerview. Die Entrüstung muss man vor dem Hintergrund sehen, dass sie bislang als enge Freundin der NSO-Präsidentin Schiri Dolev gilt.

Auch Premiermister Naftali Bennett hatte zu Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren noch eine Software von NSO zum Tracking bei der Corona-Bekämpfung einsetzen wollen. Nun versprach er der Bevölkerung volle Aufklärung über den möglichen Missbrauch. «Wir verstehen den Ernst dieser Angelegenheit», sagte er.

Sogar Israels Präsident Isaac Herzog schaltete sich ein. «Wer für Recht und Ordnung sorgt, muss sauberer als alle anderen sein», erklärte er. «Wir dürfen nicht unsere Demokratie und das Vertrauen in unsere Polizei verlieren.»

Netanyahu äussert harte Kritik – und sieht die Chance, den Spionageskandal in seinem Korruptionsprozess zu nutzen.

Lauter noch als alle anderen aber schlug der frühere Premier und heutige Oppositionsführer Benjamin Netanyahu Alarm. Von einem «dunklen Tag für den Staat Israel» sprach er. Ein solcher Einsatz der Spähsoftware sei vergleichbar damit, dass Israels Armee die eigenen Bürger bombardiere.

Auf den ersten Blick wirkt ein solcher Ausbruch überraschend, ja fast paradox. Schliesslich hatte Netanyahu persönlich den Polizeichef Roni Alscheich ausgewählt, in dessen Amtszeit von 2015 bis 2018 offenbar die meisten Ausspähungen fielen. Alscheich war zuvor Vize beim Inlandsgeheimdienst Shin Bet gewesen, und Netanyahu gab ihm den Auftrag mit auf den Weg, die Cybertechnologie in die Polizeiarbeit einzubringen.

Weltweite «Pegasus-Diplomatie»

Vor allem aber hatte Netanyahu selbst die NSO-Spionagesoftware weltweit angepriesen. «Pegasus-Diplomatie» lautet das Stichwort: Der Verkauf der israelischen Software soll zum Beispiel dabei geholfen haben, den Weg zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten zu ebnen. Nun aber sieht Netanyahu die Chance, den Skandal in seinem Korruptionsprozess zu nutzen.

Denn auf der Liste jener, die von der Polizei illegal gehackt worden sein sollen, stehen zahlreiche Personen aus seinem engeren Umfeld, diverse wichtige Zeugen sowie andere Angeklagte. Seine Anwälte träumen bereits von einem Ende des Verfahrens. Zumindest sollen die Anhörungen erst einmal eingestellt werden. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Netanyahu drohen bis zu zehn Jahre Haft wegen Korruption».)

Klarheit über den israelischen Pegasus-Fall dürfte man, wenn überhaupt, allerdings erst in einigen Monaten haben. Der zuständige Minister für die öffentliche Sicherheit hat nun die Einsetzung einer Untersuchungskommission angekündigt.

