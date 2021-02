Kanton Bern lockert Asylregime – Abgewiesene Flüchtlinge haben mehr Zeit, um Lehre zu beenden Lernende mit negativem Asylentscheid bekommen neu zwölf statt sechs Monate Zeit, um den Abschluss zu machen. Vielen wird das aber nicht helfen. Quentin Schlapbach

Regierungsrat Philippe Müller (FDP) galt bei der Härtefall-Frage für abgewiesene Lehrlinge bisher als Hardliner. Nun kommt er ein Stück weit entgegen. Foto: Stefan Wermuth

Eigentlich sind sie die Musterbeispiele einer gelungenen Integration, der lebende Beweis, dass es in der Schweiz jeder mit Wille, Fleiss und Disziplin zu etwas bringen kann: Flüchtlinge, die in kürzester Zeit die Sprache erlernt und eine Lehrstelle gefunden haben. Nicht immer nehmen diese Aufsteigergeschichten aber ein Happy End. Das zeigt derzeit etwa der Fall des «Le Beizli»-Kochlehrlings Omar. Der 30-jährige Flüchtling aus Afghanistan erhielt mitten in seinem ersten Lehrjahr einen negativen Asylentscheid.

Trotz der gelungenen Integration kennen die Behörden in solchen Fällen keine Gnade. Wer einen negativen Asylentscheid erhält, muss das Land verlassen und darf nicht mehr arbeiten – auch wenn er mitten in einer Ausbildung steckt. Im Kanton Bern erhielten abgewiesene Flüchtlinge bisher eine sechsmonatige Frist, um ihre Lehre beenden zu können. In den meisten Fällen reichte dies aber nicht, dass die Betroffenen wenigstens mit einer abgeschlossenen Berufslehre in ihre Heimat zurückkehren konnten.