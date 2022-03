Schulraum in Signau – Abgespecktes Jahrhundertprojekt Vier Jahre wurde geplant, verworfen und optimiert. Jetzt ist klar, wie der Campus aussehen soll – falls das Volk den Baukredit von 13,4 Millionen Franken bewilligt. Susanne Graf

Im Untergeschoss die Mehrzweckhalle, darüber auf zwei Geschossen Schulräume und die Bibliothek. Visualisierung: PD

«Ein Jahrhundertprojekt» sei das für Signau, sagte Gemeindepräsident Arno Jutzi (SP) an einem Informationsanlass. Noch nie habe die Gemeinde für so viel Geld gebaut. 13,4 Millionen Franken wird sie ausgeben für einen neuen Campus in Signau – wenn das Volk dem Gemeinderat folgt. Am 26. Juni wird an der Urne über den Baukredit abgestimmt.