Sinniert über Beziehungen: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

Neulich sass ich in einem Café, genauer gesagt: Ich sass in einem Nervenzusammenbruch. Es war nicht meiner, er gehörte einer Freundin – aber anders als ich, schien sie ihn nicht zu bemerken. Sie arbeitet an einem Theaterstück, muss es bald abgeben. Nervös hatte sie mir am Telefon mitgeteilt, dass sich die «Handlungsfäden zu einem Knäuel» verwirrt hätten. Ob ich mal mit ihr draufschauen könnte?