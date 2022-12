Brand in Turbschachen – Abgase eine Gabelstaplers entflammten Stroh in Lagerhalle Anfang September brannte es in einer Strohlagerhalle in Trubschachen. Die Brandermittlungen haben ergeben, dass heisse Abgase eines Gabelstaplers Staub entzündet hatten.

Am 7. September stieg dichter Rauch über der Gemeinde Trubschachen auf. In einer Strohlagerhalle an der Bahnhofstrasse war ein Feuer ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mitteilt, ist nun klar, was den Brand ausgelöst hatte.



Den Erkenntnissen nach entzündeten die heissen Abgase eines Gabelstaplers Staub, der das gelagerte Stroh in Brand setzte. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Franken.

